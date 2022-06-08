الأرجنتين تحتفل بتسلّم جيشها سفينة قتالية جديدة

ذكر موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن الأرجنتين احتفلت بالحصول على سفينة عسكرية جديدة فرنسية الصنع.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "في إحدى القواعد البحرية في بوينس آيرس جرت مؤخرا احتفالية خصصت لوصول سفينة جديدة إلى البلاد، هذه السفينة هي رابع وآخر سفينة من نوع Gowind يتم تصنيعها في فرنسا لصالح الجيش الأرجنتيني، وحضر الاحتفالية وزير الدفاع الأرجنتيني وعدد من الشخصيات العسكرية في البلاد".

وأشار الموقع إلى أن الأرجنتين كانت قد وقعت عام 2018 عقودا مع شركتي Naval Group و Piriou للحصول على 4 سفن من نوعGowind، وجرى تسليم أول سفينة منها عام 2019.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Gowind التي حصلت عليها الأرجنتين 87 مترا، وعرضها 14 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1650 طنا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3700 ميل بحري في كل مهمة.

وحصلت هذه السفن على هياكل معدلة بمواصفات خاصة تمكنها من العمل في مياه مناطق القطب الشمالي، كما جهّزت كل واحدة منها بقاربين سريعين ومنصة لحمل مروحية بوزن 10 أطنان.

المصدر: سلاح روسيا