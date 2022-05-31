العملية العسكرية الخاصة تكشف عن أحدث قاذفات اللهب الروسية

استخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا أحدث منظومة من قاذفات اللهب الثقيلة وهي منظومة "توسوتشكا" (توس -2).

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في أجهزة الأمن الروسية. يذكر أن "توسوتشكا" تعتبر منظومة ثالثة من قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، وسبقتها منظومتا "بوراتينو" و"سولتيبيوك". وتم الكشف عن أول نموذج لها في عرض النصر العسكري يوم 9 مايو في الساحة الحمراء.

وخلافا لسابقتها "سوانتسيبيوك" التي تم نصبها على منصة دبابة "تي – 72" فإن "توسوتشكا" (توس - 2) وضعت على منصة شاحنة "أورال – 63704"، ما جعل المنظومة أكثر قابلية للمناورة.

وعلاوة على ذلك تم تزويد منظومة "توسوتشكا" بنظام مطوّر لقيادة النيران ورافعة أوتوماتيكية خاصة بالذخائر، مع العلم أن سابقاتيها "بوراتينو" و"سولتسيبيوك" استخدمتا لهذا الغرض عربة نقل خاصة.

وتتضمن حوزة المنظومة صواريخ نفاثة مصمّمة خصيصا لها. ويمكن أن تستخدم كذلك ذخائر تستخدمها منظومة "سولنتسيبيوك".

وتعد روسيا بلدا وحيدا قادرا على إنتاج قاذفات اللهب الثقيلة التي أظهرت إمكاناتها النارية الهائلة في الحروب والنزاعات العسكرية الكثيرة بدءا من الحرب الأفغانية (1980 – 1989).

وكانت قاذفة اللهب الثقيلة "بوراتينو" أول منظومة من هذا النوع في الجيش الروسي، ثم حلت محلها منظومة " توس 1 آ" (سولنتسيبيوك ) وبعدها منظومة "توس – 2" (توسوتشكا) التي تحرق رشقة واحدة من صواريخها الترموبارية (الحرارية) كل شيء على مساحة 40000 متر مربع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا