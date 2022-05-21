الرياض تستضيف أول مؤتمر للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية

تستضيف الرياض غدا الأحد، أول مؤتمر دولي للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء قطاعات التقنية في الشركات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.

وسيشتمل المؤتمر في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، على مجموعة شاملة من الأفكار والابتكارات والتطورات التي تواكب "الثورة التقنية"، وعدد من الندوات لمجموعة من المتحدثين من مختلف دول العالم، بينها مناقشة الانتعاش التقني الذي يعيشه العالم نتيجة لاستخدام عالم الذكاء الصناعي الذي سيحدث ثورة في جميع جوانب الحياة والعمل والتنقل والطب والاقتصاد والاتصالات، كما يشمل التجمع أهم التقنيات الصاعدة كعلوم البيانات، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.

وتستحوذ السعودية على الحصة الكبرى في سوق الصناعات الرقمية، في المنطقة، نتيجة تبنيها المستمر لخطط التحول الرقمي بما يخدم رؤيتها 2030، حيث سعت إلى تمكين الذكاء الصناعي في مجال التعليم العالي والمتوسط.

وتشير دراسات حديثة أعدتها شركة "أكسينشر" الأمريكية إلى أن الذكاء الصناعي والحلول المستندة إليه يضيفان 215 مليار دولار إلى اقتصاد السعودية بحلول عام 2035، ليمثل ذلك زيادة بنسبة 12.5 من قيمة الناتج المحلي، بينما ستكون الإضافة الأكثر لقطاعي الصناعة والخدمات العامة.

واهتمت المملكة السعودية برقمنة العديد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع النقل والمواصلات الذي شهد نقلة نوعية في مرحلة التحول التكنولوجي، الذي يخدم توجه المملكة نحو تقديم الابتكارات وتفعيل الحلول التقنية لتحسين الأداء، وتخفيض التكاليف، والتسهيل على المستفيدين ليصبح قطاع النقل أكثر ذكاء وفاعلية.

المصدر: سبق