مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا

تستخدم القوات الجو– فضائية الروسية مقاتلات "سو- 57" الواعدة للجيل الخامس في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

صرح بذلك مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية وقال:" قد بدأ استخدام مقاتلات "سو- 57" في أوكرانيا بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من بدء العملية العسكرية الخاصة، وتعمل المقاتلات من خارج منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية وتطلق الصواريخ الحديثة من مسافة بعيدة".

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فيما قالت وكالة "تاس" الروسية أنها لا تمتلك تلك المعلومات.

يذكر أن مقاتلة "سو-57" اختبرت لأول مرة في العمليات الحربية بسوريا عام 2018. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الجو – فضائية الروسية ستتسلم بحلول عام 2022 نحو 22 مقاتلة من هذا النوع وسيبلغ عددها في الجيش الروسي بحلول عام 2028 نحو 76 طائرة. وقد دخلت عام 2020 أول مقاتلة منها الخدمة في القوات الجو – فضائية الروسية.

ذكر أن مقاتلات "سو-57" تم تصنيعها لتكون طائرات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في القوات الجو- فضائية، وحققت الطائرة أول تحليق لها عام 2010.

وتعتبر هذه المقاتلات من بين الأفضل في العالم بسبب قدرتها الفائقة على التخفي عن الرادارات والقيام بمناورات جوية معقدة يعجز عن تحقيقها الكثير من المقاتلات الأخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا