أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أن مصنع كومسومولسك على آمور، أصبح مستعدا بشكل تام لبدء الإنتاج التجاري لمقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

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وأضاف: "شاهدنا اليوم استعداد المصنع لبدء الإنتاج التجاري، ونحن راضون تماما عما رأيناه ونأمل أن يتم تنفيذ جميع الخطط المحددة".

وذكر كريفوروتشكو، أنه ترأس خلال زيارته للمصنع، اجتماعا خصص لبحث النقاط الأساسية في موضوع التحضير للإنتاج التجاري للطائرة الحربية المذكورة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع مدراء مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية، إنه يجب مع حلول عام 2028 تجهيز ثلاثة أفواج جوية بشكل كامل بمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

وأعرب بوتين عن أمله، في أن يتم التوقيع في المستقبل القريب على عقد لتوريد 76 طائرة من هذه المقاتلات للجيش الروسي.

المصدر: "نوفوستي"