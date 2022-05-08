ذكر موقع Naval News أن هولندا تخطط لتحديث بعض سفنها الحربية وتسليحها بصواريخ جديدة.

وتبعا للموقع فإن "هولندا تخطط لتحديث سفينتين حربيتين من نوع De Zeven Provincin، وتزويد هاتين السفينتين بمنظومات تسليح جديدة تضم صواريخ RIM-162 Evolved Sea Sparrow من فئة Block 2 المضادة للأهداف الجوية".

وأشار الموقع إلى "أن تحديث السفينتين من المفترض أن يبدأ عام 2028، وأن الصواريخ الجديدة ستوفر لهما حماية أكبر من الأهداف الجوية المعادية مقارنة بصواريخ الدفاع الجوي الموجودة بهما حاليا".

وكانت هولندا قد جهزت جيشها ما بين عامي 2002 و2005 بـ 4 فرقاطات حربية من نوع De Zeven Provincien، وبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 144 مترا، وعرضها 17 م، وجهزت بمحركات تمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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أما الصواريخ التي تخطط هولندا لتزويد هذه السفن بها فيمكنها التعامل مع أهداف تبعد 50 كلم، وتصل سرعة هذه الصواريخ إلى 4900 كلم/سا، كما تمتاز عن صواريخ Block 1 بتقنيات سمح لها بالتعامل مع أهدافها دون توجيه من مركز إطلاقها، وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بتجهيز جيشها بهذه الصواريخ عام 2020.

المصدر: سلاح روسيا