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روسيا تطور قوارب عسكرية مسيّرة جديدة لسلاح بحريتها

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور قوارب عسكرية مسيّرة جديدة لسلاح بحريتها
Sputnik ilya pitalev
صورة أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع تطوير قوارب مسيرة جديدة لصالح وزارة الدفاع في البلاد.

وقال بيان صادر عن الهيئة الفدرالية الروسية لحماية الملكية الفكرية "يعمل العلماء في معهد ماكاروف التابع لوزارة الدفاع الروسية على مشروع قوارب مسيرة جديدة ستستخدم في تدريب موجهي الروبوتات البحرية والغواصات الموجهة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القوارب الجديدة ستكون مجهزة بأنظمة تحكم عن بعد وأنظمة توجيه ذاتي، وأنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع، فضلا عن منظومات للاتصال مع مراكز التوجيه الأرضية، كما ستجهز بمنصات لإطلاق الروبوتات المائية والدرونات، وسيبلغ طول كل قارب 3.2 م، ووزنه 300 كلغ تقريبا، كما سيكون قادرا على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 150 كلغ".

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وأشار مطورو هذه القوارب إلى أن قواربهم ستكون مخصصة لتدريب العسكريين الروس الذين سيختصون في توجيه الغواصات والروبوتات البحرية المسيرة، وسيتم استحداث نقاط توجيه شاطئية لهذه القوارب سيتواجد فيها شخص يتحكم بالقارب عن بعد وشخص يتولى التحكم بالروبوتات أو الغواصات الصغيرة التي سيطلقها القارب في الماء.

المصدر: سلاح روسيا

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