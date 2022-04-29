روسيا تدعم أسطولها البحري بسفينة أبحاث جديدة

أعلن مصنع "يانتار" الروسي أن الخبراء التابعين له سينتهون قريبا من اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة طورت في مصنعهم.

وقال بيان صادر عن المصنع "نقترب من انتهاء مراحل الاختبارات على سفينة الأبحاث البحرية الجديدة يفغيني غريغليدجان، وفقا لمخططاتنا من المفترض أن ترسل السفينة مرة أخرى للبحر في مايوالمقبل ليتم اختبارها بشكل نهائي، وبعدها من المفترض أن تسلم للعميل قبل 20 يونيو القادم".

وأضاف البيان "المهام الرئيسية للسفينة ستتركز على الدراسات البحرية ودراسة قاع المحيطات والبحار، ووضع الخرائط الطبوغرافية، والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية".

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وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2016، وتعثر مشروع تصنيعها قليلا لأسباب تتعلق بتوريد المعدات اللازمة لها، وعام 2020 أنزلت هذه السفينة إلى المياه وبدأت مراحل اختبارها استعدادا لتسليمها لسلاح البحرية الروسي.

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ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 4000 طن، كما يمكنها نقل 55 شخصا بمن فيهم علماء وباحثون وأعضاء الطاقم، والعمل في مهمات تصل مدتها لـ 32 يوما، وزودتها روسيا بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر.

المصدر: سلاح روسيا