أسطول بحر البلطيق الروسي يختبر أسلحة إحدى سفنه المضادة للغواصات

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول بحر البلطيق الروسي يختبر منظومات تسليح إحدى سفنه التي خضعت لعمليات تحديث وتطوير للمعدات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق تجري حاليا عمليات اختبار سفينة Neustrashimy التي كانت قد خضعت لعمليات تحديث وتطوير".

وأضاف البيان "مؤخرا وخلال الاختبارات قام طاقم السفينة بتجارب لإطلاق الصواريخ من السفينة المذكورة، استخدمت في التجارب صواريخ كينجال المضادة للأهداف الجوية والقادرة على توفير حماية للسفينة من مختلف أنواع الأهداف الجوية المعادية التي قد تتعرض لها من ارتفاعات واتجاهات مختلفة".

بدأت روسيا بتطوير Neustrashimy عام 1993 في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، وعام 2014 أرسلتها إلى مصنع "يانتار" لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وكان من المفترض أن تعيدها إلى الخدمة عام 2019 لكن العملية أجّلت عدة مرات لإدخال تعديلات جديدة عليها.

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وصممت هذه السفينة للبحث عن الغواصات المعادية وتعقبها وتدميرها، ولتأمين حماية السفن والغواصات الروسية في البحر، ودعم عمليات إنزال القوات البحرية، ويعادل مقدار إزاحتها للمياه 3590 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكوّن من 210 أشخاص، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع AK-100 وصواريخ "كينجال" و"كورتيك" وطوربيدات من عيار 533 ملم، ومجهزة بمنصة لمروحيات Ka-27 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا