الهند تنزل إلى المياه غواصة قتالية جديدة

ذكر موقع Naval New المتخصص بالشؤون العسكرية أن الهند أنزلت إلى المياه مؤخرا غواصة عسكرية جديدة تطورها لصالح جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري وفي حوض بناء السفن التابع لـ Mazagon Dock Limited في مومباي أنزلت إلى المياه غواصة عسكريية جديدة، وهي سادس غواصة من نوع kalvari يتم تطويرها لصالح الجيش الهندي".

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عام 2005 عقودا مع شركة Mazagon Dock Shipbuilders وشركة Naval Group الفرنسية لتطوير 6 غواصات من نوع kalvari لصالح الجيش الهندي، وتم تسليم أول غواصة من هذا النوع لجيش الهند عام 2017، أما الغواصة الثانية فسلمت عام 2019، والغواصتان الثالثة والرابعة بدأتا الخدمة في الجيش منذ مارس 2021، أما الغواصتان المتبقيتان فمن المتوقع أن تبدأ خدمتهما الفعلية عام 2023.

إقرأ المزيد

يمكن استعمال هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا