أستراليا تدعم سلاح بحريتها بقوارب دوريات جديدة

أعلن موقع Naval News أن وزارة الدفاع الأسترالية قررت الحصول على قوارب عسكرية جديدة من فئة Evolved Cape لتدعم بها سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "قررت وزارة الدفاع الأسترالية طلب زوج إضافي من زوارق Evolved Cape العسكرية لصالح الجيش، أصبح ذلك معروفا خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون لحوض بناء السفن التابع لشركة Austal في هندرسون".

وأشارت الإدارة العسكرية الأسترالية إلى "أن كلفة تطوير القاربين الجديدين ستبلغ 124 مليون دولار أمريكي، وأن القاربين الجديدين سينضمان إلى القوارب الـ 6 التي تنتجها Austal حاليا من هذه الفئة لصالح الجيش الأسترالي".

ومن جهته قال، بادي غريغ الرئيس التنفيذي لشركة Austal Limited: "عقود تطوير قاربين إضافيين من فئة Cape المعدّلة سيعزز ويدعم صناعة السفن في البلاد، وسنكون قادرين على ضمان استمرارية الإنتاج في مؤسستنا".

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ويبلغ طول كل قارب من قوارب "Cape" التي تطورها أستراليا 57.8 م، وعرضه 10.3 م، ويجهز كل قارب بمحركي ديزل من نوع Caterpillar 3516C بعزم 6770 حصانا.

ويمكن لهذه القوارب الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 18 شخصا، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا