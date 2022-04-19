روسيا تصنع سفينة صاروخية جديدة لسلاح بحريتها

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء عملية تصنيع سفينة صاروخية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "بدأ المختصون في مصنع آمور الروسي ببناء سفينة صاروخية جديدة، وهي ثالث سفينة تطور في إطار المشروع الحكومي رقم 20385 لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش".

وأضاف البيان "بالتوازي مع بدء عملية تصنيع السفينة المذكورة يتحضر الخبراء للمباشرة بتصنيع رابع سفينة من هذا النوع في إطار المشروع ذاته".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت في ديسمبر 2020 عقودا مع مصنع آمور الروسي لتطوير فرقاطتين حربيتين لجيش البلاد في إطار المشروع 20380، ولتطوير 4 فرقاطات صاروخية في إطار المشروع 20385.

ويبلغ طول كل سفينة تطور في إطار المشروع 20385 نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

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وتضم منظومات تسليح هذه السفن صواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا