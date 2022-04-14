روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة طورتها لأسطول المحيط الهادئ

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة أخرى من الاختبارات التي تجرى لسفينة صاروخية جديدة مطورة لصالح أسطول المحيط الهادئ.

وقال بيان صادر عن الخدمة "غادرت سفينة ريزكي الصاروخية الجديدة القاعدة التابعة لمصنع آمور الروسي في فلاديفوستوك، واتجهت نحو البحر لتخضع للمرحلة الأولى من اختبارت الحركة.. في غضون أيام قليلة سيتحقق الفريق المكلف وطاقم السفينة من آلية عمل معدات الملاحة ومحطات الطاقة الموجودة فيها، وسيقيمون قدرات السفينة على المناورة والعمل في المياه، كما سيتم التحقق من آلية عمل المعدات الموجودة في السفينة بالكامل، ومطابقة هذا الأداء مع المواصفات التي ذكرت في ملفات تصنيعها".

و"ريزكي" هي رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل بتصنيع السفينة عام 2016، ومن المخطط أن تسلم لسلاح البحرية الروسي قبل موعد الاحتفال بعيد النصر في البلاد هذا العام.

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وتطور روسيا في إطار المشروع رقم 20380 سفنا حربية يبلغ طول كل واحدة منها 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا