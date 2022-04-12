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روسيا تطور جيلا جديدا من مركبات الإنقاذ البحري

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور جيلا جديدا من مركبات الإنقاذ البحري
youtube/Max Master
صورة أرشيفية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة البحرية في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير جيل جديد من مركبات الإنقاذ المخصصة للعمل مع السفن العسكرية والمدنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصنع " KMZ" الروسي في مقاطعة لينينغراد تلقى مؤخرا طلبيات لتصنيع مركبات إنقاذ بحرية مغلقة من نوع جديد، ستخصص للعمل مع السفن الحربية والمدنية.

روسيا تطور جيلا جديدا من مركبات الإنقاذ البحري
"KMZ"

وأشارت الخدمة الصحفية للمصنع إلى أن مركبات الإنقاذ الجديدة ستأتي على هيئة قوارب مغلقة شبيهة بالغواصات نوعا ما، وستتسع كل مركبة لـ 60 شخصا، وسيتم بناء هياكلها من مواد مركبة مصنعة في شركة Dugalak الروسية.

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ومن الأشياء المميزة في المركبات الجديدة هو أنها ستكون مصممة لتعمل في ظروف الطقس القاسية، وفي درجات حرارة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر، كما أن عمر عملها الافتراضي سيصل إلى 25 سنة، وستجهز بمنصات خاصة تجعل عملية إنزالها من السفن والقوارب إلى المياه سلسلة وآمنة.

المصدر: سلاح روسيا

 

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