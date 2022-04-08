روسيا تعدّل سفينة حربية وتعيدها إلى الخدمة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن أسطول بحر البلطيق سيستعيد سفينة حربية خضعت لأعمال صيانة وتحديث.

وقال المصدر لموقع "تاس" الروسي "من المفترض أن تعود سفينة Neustrashimy إلى الخدمة لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن خضعت لأعمال صيانة وتحديث في مصنع يانتار الروسي".

وأضاف المصدر" يتم الانتهاء حاليا من اختبارات السفينة بعد تحديثها، وبعد انتهاء الاختبارات ستباشر السفينة مهامها في سلاح البحرية من جديد".

بدأت روسيا بتطوير Neustrashim عام 1993 في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، لتعمل كسفينة دوريات حربية قادرة على اكتشاف الغواصات والأهداف البحرية المعادية والتعامل معها، وعام 2014 أرسلتها إلى مصنع "يانتار" لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وكان من المفترض أن تعيدها إلى الخدمة عام 2019 لكن العملية أجلت عدة مرات لإدخال تعديلات جديدة عليها.

إقرأ المزيد

ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 3590 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكوّن من 210 أشخاص، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع AK-100 وصواريخ "كينجال" و"كورتيك" وطوربيدات من عيار 533 ملم، ومجهزة بمنصة لمروحيات Ka-27 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا