روسيا تختبر "غواصة صامتة" جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية عن بدء مرحلة جديدة من اختبارات غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من فئة "لادا".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لحوض بناء السفن الأميرالية الروسي "بدأ الخبراء التابعون للحوض المرحلة الثانية من الاختبارات البحرية لغواصة كرونشتاد من فئة لادا والمطورة في إطار المشروع 677 لصالح الجيش الروسي".

وأضاف البيان "المرحلة الثانية من الاختبارات ستجري في خليخ فنلندا، وسيتم خلالها اختبار قدرات الغواصة على الحركة تحت الماء واختبار أداء معداتها.. وفي المرحلة الأولى من الاختبارات التي انتهت في ديسمبر الفائت تمكن الخبراء التابعون للحوض وأفراد طاقم الغواصة من اختبار قدرات كرونشتاد على المناورة، وفحصوا أنظمة السونار والملاحة والاتصالات الموجودة فيها".

وكانت روسيا قد بدأت بمشروع تطوير هذه الغواصة عام 2005، وأنزلتها للمياه اول مرة عام 2018، وفي أكتوبر العام الماضي أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن تسليمها لجيش البلاد من المفترض أن يتم عام 2022.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول غواصة من غواصات "لادا" نحو 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصيّة على الاكتشاف من قبل العدو.

المصدر: سلاح روسيا