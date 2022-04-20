روسيا: لا نواجه أي نقص في الأسلحة فائقة الدقة

تسد المؤسسات الصناعية التابعة لقطاع الصناعات الدفاعية الروسية كل احتياجات القوات المسلحة الروسية بأسلحة فائقة الدقة.

أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف في حديث أدلى به الثلاثاء 19 أبريل لقناة RT التلفزيونية الفضائية الروسية.

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وقال، مجيبا عن سؤال عما إذا كانت قد انتهت احتياطيات الصواريخ فائقة الدقة في روسيا، قال إن كل برامج تسليح الجيش الروسي كانت تُولي بدءا من عام 2011 اهتماما خاصا بتصميم الأسلحة فائقة الدقة وتسليمها وحدات القوات المسلحة، وكان حجم إنتاجها والقدرات الإنتاجية لمجمعنا الصناعي العسكري يزداد باطراد من عام إلى آخر. وإننا نسد اليوم عمليا كل احتياجات قواتنا المسلحة إلى تلك الأسلحة الفعالة.

وأشار بوريسوف إلى أن استخدام الجيش الروسي لصواريخ "كاليبر"، "إسكندر"، "كينجال"، صواريخ "خا – 101" المجنحة الجوية وصواريخ "بال" و"باستيون" الساحلية يضمن فاعلية لازمة لتحقيق الأهداف المطروحة.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو يوم 19 أبريل الجاري أن وقت إيصال معلومات دلالة الهدف إلى صواريخ "كينجال" فرط الصوتية و" كاليبر" المجنحة فائقة الدقة وبعيدة المدى تقلص بمقدار عشرات الأضعاف بفضل استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

المصدر: تاس