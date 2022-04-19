شويغو: صواريخ "كينجال" و"كاليبر" باتت أسرع بعشرات المرات بفضل أنظمة الاتصالات الجديدة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن زمن تحديد الهدف لصواريخ "كاليبر" وكينجال" تم تقليصه بعشرات المرات، بفضل أنظمة الاتصالات الجديدة.

وأوضح شويغو خلال اجتماع لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن "تطوير نظام الاتصالات للقوات المسلحة الروسية يجري باستخدام تقنيات الاتصالات الرائدة، بما في ذلك إدخال عناصر الذكاء الاصطناعي".

وقال إن "استخدامها (تلك التقنيات) جعل من الممكن بالفعل تقليص وقت تحديد الهدف لأنظمة الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، مثل صواريخ كاليبر وكينجال، بعشرات المرات".

وأضاف أن قوات الإشارة والاستشعار تنجز المهام بنجاح في سياق العمليات خارج روسيا، و"تم اختبار طرق جديدة لتنظيم الاتصالات لضمان توجيه وإدارة القوات في الظروف الجغرافية والتدخلات الصعبة".

المصدر: نوفوستي