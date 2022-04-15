سلاح البحرية الأرجنتيني يتسلم سفينة حربية جديدة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأرجنتيني تسلم مؤخرا سفينة حربية جديدة فرنسية الصنع من فئة Gowind.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن السفينة الجديدة هي رابع سفينة Gowind يتم تصنيعها من قبل شركات فرنسية لصالح سلاح البحرية الأرجنتيني.

وأشار الموقع إلى أن الأرجنتين كانت قد وقعت عام 2018 عقودا مع شركتي Naval Group و Piriou الفرنسيتين للحصول على 4 سفن حربية من نوع Gowind لجيشها.

وتتمتع كل سفينة من سفن Gowind التي حصلت عليها الأرجنتين بمقدار إزاحة للمياه يعادل 1650 طنا، أما طول كل سفينة فيبلغ 87 مترا، وعرضها 14 م.

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ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 3700 ميل بحري في كل مهمة، وحمل 60 شخصا، كما جهزت كل واحدة منها بمنصات لحمل المروحيات التي تزن كل واحدة 10 أطنان، وقاربين سريعين بطول 9 أمتار لكل منهما.

المصدر: سلاح روسيا