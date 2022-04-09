متى تبدأ الولايات المتحدة باستخدام دروناتها الجديدة المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود؟

أعلنت مصادر عسكرية أمريكية عن الموعد الذي قد يبدأ فيه جيش البلاد باستخدام درونات MQ-25 المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود جوا.

وحول الموضوع قال نائب الأدميرال في سلاح البحرية الأمريكي، كيفن وايتسيل:"من المفترض أن يبدأ استخدام درونات MQ-25A الواعدة مع حاملات الطائرات الأمريكية عام 2026، ولهذا الغرض تم اختيار حاملة يو إس إس ثيودور روزفلت التابعة لجيش البلاد".

وأضاف "أكمل سلاح البحرية الأمريكي حاليا مرحلة الاختبار الأولي لنموذج T-1 من هذه الدرونات، هذا النموذج الذي طورته شركة بوينغ تمكن من تزويد مقاتلات F / A-18F Super Hornets و F-35Cبالوقود جوا، كما نفذ تلك المهمات مع طائرات الإنذار المبكر E-2D..الآن نحن بحاجة للتأكد من أن هذه الدرونات يمكنها العمل مع سلاح الجو بالطريقة التي نريدها.. الأمر يتعلق بتوسيع نطاق عملياتنا، نحتاج إلى تطوير قدراتنا لتتمكن طائراتنا من تنفيذ مهماتها على مسافات أبعد وأبعد عن حاملات الطائرات، ودرونات MQ-25 ستكون عنصرا مهما في هذه الاستراتيجية".

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وكانت شركة بوينغ قد وقعت عقودا لتطوير 4 درونات من فئة MQ-25 لصالح سلاح البحرية الأمريكي، وعام 2020 وقعت صفقة إضافية لتطوير 3 درونات أخرى من هذا النوع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة تخطط الولايات المتحدة للحصول على 76 طائرة من نوع MQ-25، لتكون هذه الدرونات قادرة على تزويد الطائرات والمقاتلات والدرونات الحربية بالوقود جوا، وعلى مسافات تبعد أكثر من 900 كلم عن حاملات الطائرات التي ستقلع منها، وحينها ستتخلى الولايات المتحدة عن اعتماد طائرات F/A-18E/F لهذه المهمات.

المصدر: سلاح روسيا