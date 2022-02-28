كيف اختفت مدرعة أوكرانية مثيلة لـ"قاتل الدبابات" الروسي وأين آثارها؟

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية في معرض "الأسلحة والأمن" الذي أقيم في أكتوبر عام 2017 في كييف عن عربة دعم الدبابات "ستراج" ( الحارس).

Sputnik Pavel Gerasimov

وهي التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها مدرعة منافسة لمدرعة "ترميناتور" ( قاتل الدبابات") الروسي. ونشرت وسائل الإعلام الأوكرانية عددا كبير من المقالات وعرض التلفزيون الأوكراني تحقيقات عديدة بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن "قاتل الدبابات " الأوكراني هو اختراق حقيقي في مجال صناعة المدرعات.

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لكن الخبراء الكثيرين اتخذوا موقفا حذرا من المدرعة الأوكرانية الجديدة ونظروا إليها بارتياب. واتضح أن الأوكرانيين أخذوا في الواقع دبابة "تي – 64 بي في" القديمة سوفيتية الصنع، ليقوموا بإحيائها في معمل إصلاح الدبابات لتخدم في قوات المدرعات الأوكرانية ووضعوا عليها برج "دوبليت" المدرع الذي تم تصميمه في (جيتومير) الأوكرانية الذي قد كُشف عنه في وقت سابق في معرض SOFEX 2016 الدولي بعمان الأردنية.

وتضمن البرج مدفعي "زي تي إم 2" سريعي الرمي عيار 30 ملم اللذين اعتبرا في الواقع نسختين من مدفع " "2 آ42" روسي الصنع بالإضافة على رشاش عيار 7.62 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 30 ملم وصواريخ "كونكورس" المضادة للدبابات.

واعتبر الخبراء الأوكرانيون أن الوزن الخفيف لبرج "ستراج" سيمنح المدرعة قوة نوعية جيدة وسرعة فائقة وقدرة كبيرة على المناورة.

وتبيّن من ناحية أخرى أن خفة دروع برج "دوبليت" لا تحمي حتى من الرصاص أفراد العربة الذين صار ليس بمقدورهم تقديم أي دعم للدبابات في القتال الحقيقي لأن بوابتهم تتوزع في القسم الأمامي للبرج الذي يمكن إصابته حتى بأسلحة خفيفة.

واضطر الخبراء الأوكرانيون لفك البرج عن الدبابة " تي 64" بعد انتهاء أعمال المعرض وإعادته إلى شركة "جيتومير" حيث تم تحديثه وتزويده بصواريخ "بارير" المضادة للدبابات وجهاز الرؤية الليلية، ثم تم زرعه على عربة "بي إم بي – 2" التي لم يرد أحد شراءها بعد تعديلات طرأت عليها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا