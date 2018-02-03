"ترميناتور" سيظهر في الساحة الحمراء

ستشارك العربات القتالية المخصصة لدعم الدبابات "ترميناتور"، في الاستعراض العسكري التقليدي الذي سيقام في الساحة الحمراء يوم 9 مايو بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر مطلع اليوم، أن 7 عربات قتالية من هذا النوع ستشارك في العرض العسكري.

وأشار المصدر إلى أن هذه العربات القتالية الحديثة ستبدأ بالخدمة الفعلية في الجيش الروسي في ربيع العام الجاري.

وفي خريف العام الماضي، أفادت الأنباء بأنه جرى استخدام عربات "ترميناتور" خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا ضد الجماعات الإرهابية ولكن دون ذكر أية تفاصيل.

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ومن المعروف أن "ترميناتور" هي عربة قتالية، مركبة على هيكل الدبابة T-90A وتستطيع إصابة الأهداف المدرعة الخفيفة والدبابات وعربات نقل الجنود القتالية والتصدي للمروحيات.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين