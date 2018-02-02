تسريب فيديو لدبابات "تي 90 أس" يعتقد أنها مخصصة للعراق

تناقلت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو لشحن دبابات من نوع "تي 90 أس" على متن سفينة، من المرجح أن تكون مخصصة لتوريدها إلى العراق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن عملية شحن الدبابات جرت بميناء، أوست لوغا في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا. وتم نشر مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" منذ يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورجحت مدونة bmpd الخاصة بالشؤون العسكرية على موقع livejournal.com بأن الدبابات مخصصة لتوريدها إلى العراق، بناء على لون الآليات.

يذكر، أن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري – التقني، فلاديمير كوجين، أكد لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية في يوليو/تموز العام الماضي أن روسيا عقدت صفقة مع العراق لتوريد دبابات "تي 90". وقدر الخبراء قيمة الصفقة بحوالي مليار دولار.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف