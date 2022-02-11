 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: إحباط مخطط إيراني لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في تركيا

أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

العلوم والتكنولوجيا

أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd7h

كشف مسؤول سعودي، عن أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني الجديد، الذي أطلقته المملكة أمس.

إقرأ المزيد
مسؤول سعودي رفيع يدشن
مسؤول سعودي رفيع يدشن "الجواز الإلكتروني"

وفي حديث لقناة "الإخبارية"، قال مدير عام المديرية العامة للجوازات، الفريق سليمان اليحيى، إن "السمات الأمنية في الجواز الإلكتروني عالية جدا، ومن المستحيل أن يتم تزويره".

وأضاف: "يحتوي الجواز الجديد على المعلومات الشخصية لحامل الجواز، رقم الهوية، البصمات، الصور، التي لا يمكن كشفها أو اختراقها".

وأوضح اليحيى، أنه "سيتم الحصول على الجواز بشكل تدريجي وعبر أبشر، ويتطلب إصداره حتى 72 ساعة كحد أقصى"، مبينا أنه "بإمكان استبدال الجواز الورقي بالإلكتروني بعد دفع الرسوم فقط". 

وأطلقت المديرية العامة للجوازات، أمس، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، جواز سفر جديد، يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية لبيانات حامل الجواز.

وأوضحت المديرية أنه "مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز".

وعن كيفية الحصول عليه، قالت المديرية: "يمكن تحديد موعد من قائمة المواعيد في منصة "أبشر"، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة".

المصدر: RT+ "الإخبارية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا