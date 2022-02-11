أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

كشف مسؤول سعودي، عن أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني الجديد، الذي أطلقته المملكة أمس.

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وفي حديث لقناة "الإخبارية"، قال مدير عام المديرية العامة للجوازات، الفريق سليمان اليحيى، إن "السمات الأمنية في الجواز الإلكتروني عالية جدا، ومن المستحيل أن يتم تزويره".

فيديو | مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى: السمات الأمنية في الجواز الإلكتروني عالية جدا.. والحصول عليه سيكون تدريجيا عبر "أبشر"#نشرة_التاسعة#الإخباريةpic.twitter.com/tAZiZe3dNJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022

وأضاف: "يحتوي الجواز الجديد على المعلومات الشخصية لحامل الجواز، رقم الهوية، البصمات، الصور، التي لا يمكن كشفها أو اختراقها".

وأوضح اليحيى، أنه "سيتم الحصول على الجواز بشكل تدريجي وعبر أبشر، ويتطلب إصداره حتى 72 ساعة كحد أقصى"، مبينا أنه "بإمكان استبدال الجواز الورقي بالإلكتروني بعد دفع الرسوم فقط".

وأطلقت المديرية العامة للجوازات، أمس، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، جواز سفر جديد، يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية لبيانات حامل الجواز.

وأوضحت المديرية أنه "مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز".

جواز السفر الإلكتروني السعودي .. ماضٍ مجيد لحاضر مزدهر ومستقبل واعد.#الجواز_السعودي_الإلكترونيpic.twitter.com/MOgc1oz2gy — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 10, 2022

وعن كيفية الحصول عليه، قالت المديرية: "يمكن تحديد موعد من قائمة المواعيد في منصة "أبشر"، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة".

المصدر: RT+ "الإخبارية"