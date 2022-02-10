مسؤول سعودي رفيع يدشن "الجواز الإلكتروني"

وقع وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود، وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد.

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فيديو | مراسل الإخبارية خالد الربعي: وزير الداخلية يوقع وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد#الإخباريةpic.twitter.com/IqOAh5R0T1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022

وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، أعلن استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى فيها شريحة إلكترونية تحمل بيانات صاحب الجواز، يمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات.

المصدر: قناة "الإخبارية"