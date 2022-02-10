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مسؤول سعودي رفيع يدشن "الجواز الإلكتروني"

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي رفيع يدشن
AFP
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وقع وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود، وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد.

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وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، أعلن استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى فيها شريحة إلكترونية تحمل بيانات صاحب الجواز، يمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات.

المصدر: قناة "الإخبارية"

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