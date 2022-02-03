تركيا تطور سفنا صاروخية سريعة لجيشها

ذكر موقع navyrecognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن تركيا تعمل على تطوير سفن صاروخية جديدة لسلاح بحريتها.

وتبعا للموقع فإن شركة "STM" التركية ستبدأ هذا العام بتطوير أول سفينة صاروخية عالية السرعة من فئة FAC55، لتسلم هذه السفينة لسلاح البحرية في البلاد.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أشارت إلى أن الشركة قد وقعت في أغسطس 2020 عقودا لتطوير السفن المذكورة، وأن هذه السفن ستساهم في حماية المصالح التركية في البحار والمناطق الساحلية نظرا لقدراتها العالية على المناورة ومنظومات التسليح المتطورة التي ستزود بها.

وستأتي سفن FAC55 بهياكل بطول 63 مترا، بعرض 9.8 م، ومقدار إزاحة للمياه يعادل 535 طنا، كما ستجهز بمحركات توربينية غازية لتكون قادرة على الحركة بسرعة تصل إلى 55 عقدة بحرية.

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وسيتكون الطاقم الرئيسي لكل سفينة من 34 شخصا، وستسلح بمدافع من عيار 76 ملم، وصواريخ Harpoon المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 12,7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا