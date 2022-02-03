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صحيفة أمريكية تعترف بتفوق مقاتلة "سو-30 إس إم 2" الروسية على مثيلاتها الأمريكية

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية تعترف بتفوق مقاتلة
vestikavkaza.ru
صورة أرشيفية
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اعترفت الولايات المتحدة بتفوق مقاتلة "سو-30 إس إم 2 " الروسية المطوّرة على الطائرات الحربية الغربية.

وقالت صحيفة Military Watch Magazine إن "سو-30 إس إم 2 " الروسية تتفوق على أية مثيلة غربية لها من حيث القدرة على المناورة وتحمل الضغوط الخارجية. أما إصابة الأهداف الجوية بصواريخ "جو – جو"  على مسافة 400 كلم  فتجعل أية طائرة حربية غربية عاجزة عن إلحاق أي ضرر بالطائرة الروسية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن أول سرب لمقاتلات "سو-30 إس إم 2 " قد تم نشره في منطقة كالينينغراد بأقصى غرب روسيا. ويتوقع أن تحل "سو-30 إس إم" محل مقاتلات "سو – 27" في القوات الجو-فضائية  و"سو – 24 إم"  في البحرية الروسية.

وقد حصلت مقاتلة "سو-30 إس إم 2 " على أجهزة التصويب والملاحة الإلكترونية المطورة، وكذلك  وسائل المقاومة اللاسلكية الإلكترونية ضد صواريخ "أرض – جو" ومنظومة رادارية لاكتشاف الأهداف الجوية عن بعد.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مصنع الطائرات في مدينة إركوتسك  قد أنتج العام الماضي 4 مقاتلات مطوّرة  من طراز "سو-30 إس إم 2 " ستستخدم في البحرية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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