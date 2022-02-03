صحيفة أمريكية تعترف بتفوق مقاتلة "سو-30 إس إم 2" الروسية على مثيلاتها الأمريكية

اعترفت الولايات المتحدة بتفوق مقاتلة "سو-30 إس إم 2 " الروسية المطوّرة على الطائرات الحربية الغربية.

وقالت صحيفة Military Watch Magazine إن "سو-30 إس إم 2 " الروسية تتفوق على أية مثيلة غربية لها من حيث القدرة على المناورة وتحمل الضغوط الخارجية. أما إصابة الأهداف الجوية بصواريخ "جو – جو" على مسافة 400 كلم فتجعل أية طائرة حربية غربية عاجزة عن إلحاق أي ضرر بالطائرة الروسية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن أول سرب لمقاتلات "سو-30 إس إم 2 " قد تم نشره في منطقة كالينينغراد بأقصى غرب روسيا. ويتوقع أن تحل "سو-30 إس إم" محل مقاتلات "سو – 27" في القوات الجو-فضائية و"سو – 24 إم" في البحرية الروسية.

وقد حصلت مقاتلة "سو-30 إس إم 2 " على أجهزة التصويب والملاحة الإلكترونية المطورة، وكذلك وسائل المقاومة اللاسلكية الإلكترونية ضد صواريخ "أرض – جو" ومنظومة رادارية لاكتشاف الأهداف الجوية عن بعد.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مصنع الطائرات في مدينة إركوتسك قد أنتج العام الماضي 4 مقاتلات مطوّرة من طراز "سو-30 إس إم 2 " ستستخدم في البحرية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا