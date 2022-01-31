الولايات المتحدة تطور سفن إنزال عسكري من نوع جديد

ذكر موقع Naval Today أن شركة Austal USA الأمريكية بدأت بتطوير سفينة نقل وإنزال عسكري من نوع جديد.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "بدأت شركة Austal USA الأمريكية ببناء هيكل سفينة إنزال ونقل عسكرية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد، السفينة ستكون نسخة معدلة عن سفن Flight II".

وأوضح المنشور أن السفينة ستكون قادرة على حمل 600 طن من البضائع، والحركة بسرعة 35 عقدة بحرية، وقطع مسافة 1200 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مصممة لتكون قادرة على العمل في المياه الضحلة التي يبلغ عمقها 4 أمتار.

وستحصل هذه السفينة على مقصورات تتسع لـ 312 جندي، ومنصات لحمل مروحيات CH-53 / 53K، وأماكن لنقل دبابات "آبرامز" الأمريكية، وستسلح برشاشات من عيار 12.7 ملم.

إقرأ المزيد

وستتميز هذه السفينة عن سفن Flight II باحتوائها على مقصورات خاصة لوحدات الإسعاف ووحدات للعناية بالمرضى والجرحى.

وأشارت Austal USA إلى أنها ستبدأ في فبراير القادم بتطوير سفينة نقل وإنزال عسكري أخرى شبيهة بتلك المذكورة، وستبنى هذه السفينة ضمن عقود بلغت قيمتها 235 مليون دولار.

المصدر: سلاح روسيا