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مصنع روسي جديد للدرونات ينتج طائرات ومروحيات مسيّرة حديثة

العلوم والتكنولوجيا

مصنع روسي جديد للدرونات ينتج طائرات ومروحيات مسيّرة حديثة
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درون "سيريوس" الضارب قيد التجميع
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قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بزيارة تفقدية لمصنع الدرونات الروسي التابع لشركة "كرونشتات" الروسية الخاصة في مدينة دوبنا بضواحي موسكو.

مصنع روسي جديد للدرونات ينتج طائرات ومروحيات مسيّرة حديثة
news.myseldon.com
صورة أرشيفية

حيث اطلع على نماذج حديثة للطائرات والمروحيات المسيّرة وتكنولوجيا إنتاجها وذلك بصحبة وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف وقائد القوات الجو-فضائية، سيرغي سوروفكين، ورئيس إدارة محافظة موسكو، أندريه فوروبيوف.

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وقال قائد القوات الجو–فضائية الروسية، سيرغي سوروفكين في بلاغ قدمه للوزير إن المصنع بدأ في إنتاج نماذج تجريبية من درون "سيريوس" الضارب، بصفته تطويرا لدرون "أوريون" الضارب، مشيرا إلى أن الدرون الجديد يمكن التحكم فيه على مسافة تزيد عن 3000 كيلومتر لتزويده بهوائي الملاحة الفضائية الذي يضمن قيادة الدرون عن طريق الأقمار الصناعية. وتم تزويد الدرون الجديد بمحركين بدلا من محرك واحد في سابقه "أوريون" وقد ازداد وزن الصواريخ والقنابل التي يحملها.

وقال، سوروفكين إنه يتوقع أن تتسلم وحدات القوات المسلحة أول دفعات من درون "سيريوس" بحلول عام 2023 بعد أن تنتهي اختباراته الحكومية. أما أول تحليق فيقوم به الدرون في مايو المقبل.

وقال مدير عام شركة "كرونشتات" سيرغي بوغاتيكوف، إن مصنعه يعمل الآن على إنتاج الدرونات التي سترابض على السفن الحربية الروسية، فضلا عن مروحيات مسيّرة ستستخدمها مختلف صنوف القوات المسلحة.

وشدد وزير الدفاع من جانبه على ضرورة إنشاء مرافق صيانة للدرونات كبيرة الحجم التي ينتجها المصنع.

المصدر: تاس

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