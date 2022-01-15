أمريكيون يختبرون كلاشنيكوف الروسية ويظهرون قدراتها

قامت مجموعة من المتحمسين تتخصص في اختبار الأسلحة الخفيفة من الولايات المتحدة بتصوير مقطع فيديو أظهر اختبارا فريدا من نوعه لأحد النماذج من بندقية "كلاشينكوف" الهجومية AK-105 .

وهي بندقية آلية يستخدمها فريق "ألفا" في القوات الخاصة الروسية، وهي مختلفة تماما عن بندقية " كلاشينكوف" الكلاسيكية المعروفة للجميع.

ويبدأ الفيديو من صراع خيالي يدور بين أصحاب "كلاشينكوف" من جهة وإرهابيين افتراضيين يستهدفون خصومهم بالليزر من جهة أخرى على غرار أبطال "حرب النجوم".

ثم يروي مؤلف الفيديو بالتفصيل عن تعديلات طرأت على الرشاش ويقارنها بـ AK الكلاسيكي، ولا يدور الحديث هنا عن المظهر الخارجي الجميل، فحسب بل عن حجم المخزن وكيفية تركيبه وطول الماسورة، ونعومة المغلاق وصوت خافت للطلقة وما إلى ذلك.

الحقيقة هي أنه في AK-105 تم تقليص طول الماسورة بعدة سنتيمترات، لكن هذا الأمر لم يؤثر على جودة المواصفات الباليستية على الأقل، وعلى العكس من ذلك ففي الوقت نفسه، تم إخفاء أنبوب سحب لغازات البارود الذي يدفع المغلاق وهو غير مرئي. وتمكن صانعو الأسلحة الروس من تحقيق بيئة عمل غير مسبوقة حقا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا