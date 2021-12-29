ما الفرق بين منظومة "إس – 550" الروسية السرية للدفاع الفضائي ومنظومة "إس - 500"؟

اختتمت بنجاح الاختبارات الحكومية لمنظومة "إس – 550" الروسية السرية للدفاع الفضائي، وقد بدأت المنظومة بأداء النوبات القتالية في القوات الجو- فضائية للجيش الروسي.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر مقرّب من وزارة الدفاع الروسية، بينما لا تمتلك الوكالة تأكيدات رسمية لتلك المعلومات.

وقال المصدر إنها منظومة جديدة ذاتية الحركة للدرع الصاروخية الاستراتيجية لا مثيل لها في العالم. وبمقدورها إسقاط الأجهزة الفضائية والرؤوس القتالية للصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية وذلك على مدى 600 كلم وارتفاع 200 كيلومتر في الفضاء.

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وأضاف قائلا:" مع دخول "إس – 550" المناوبة القتالية يمكن القول إن القوات الجو– فضائية قد شكلت نظاما متعدد الأنساق للدفاع الجوي والدرع الصاروخية: بدءا من منظومة "بانتسير" قصيرة المدى التي تدمر الأهداف المحلقة على ارتفاعات منخفضة جدا وانتهاء بمنظومة "إس – 550" الخاصة بالاعتراض الفضائي".

تجدر الإشارة إلى أن منظومة "إس – 550" حطّمت مؤخرا رقما قياسيا خاصا بفترة الانتقال من كونها منظومة تجريبية إلى توريدها لوحدات الجيش الروسي، مع العلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد وجودها في اجتماع عسكري عقد يوم 9 نوفمبر في مدينة سوتشي الروسية ، مشيرا إلى أهمية تزويد الجيش بها. وقد شهدت نهاية العام الجاري دخول المنظومة حوزة القوات الجو – فضائية الروسية.

يذكر أن "إس – 550" تعد منظومة تستهدف الفضاء فقط، خلافا لمنظومة "إس – 500" بروميتاي" التي تخصص لمكافحة الأهداف المحلقة في الجو والفضاء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا