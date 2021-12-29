منظومة "إس-550" الروسية للدفاع الجوي تجتاز الاختبارات بنجاح وتدخل الخدمة
Reuters
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اجتاز نظام الصواريخ الروسي الجديد للدفاع الجوي "إس-550" بنجاح الاختبارات ودخل الخدمة القتالية، بحسب ما أفاد به مصدر مقرب من وزارة الدفاع.
ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، دون أن تذكر هويته، إن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-550 أكمل بنجاح الاختبارات، ودخلت الكتيبة الأولى منه الخدمة القتالية".
ووفقا للمصدر فإن "هذا النظام الصاروخي الدفاعي الاستراتيجي جديد، وليس له نظير، وهو قادر على ضرب المركبات الفضائية، والرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات".
المصدر: تاس
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