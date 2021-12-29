روسيا تعرض على الهند تصنيع دبابة على أساس منصة "أرماتا"

اقترحت روسيا على الهند التصميم المشترك لدبابة هندية تقوم على أساس منصة "أرماتا" التكنولوجية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فاليري ريشيتنيكوف.

إقرأ المزيد

وقال إن اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون العسكري والعسكري التقني درس مؤخرا آفاقا جديدة للتعاون في هذا المجال، كما بحثتها القمة الأخيرة الروسية الهندية الماضية. والمقصود بالأمر هو تصميم المدرعات الهندية على أساس منصة "أرماتا" التكنولوجية الروسية بناء على طلبات الجانب الهندي.

يذكر أن إنتاج دبابة "تي – 14 " (أرماتا) قد انطلق في روسيا وسيتسلم الجيش الروسي بعد عام 2023 نحو 40 دبابة جديدة من هذا النوع.

ومن ميزات تلك الدبابة برجها المدرع غير المأهول تماما ومدفعها الأوتوماتيكي عبار 125 ملم وحمايتها الدينامية النشيطة الأمينة ضد الصواريخ المعادية وتوزع أفراد الطاقم داخل كبسولة خاصة مصفحة جيدا في جسم الدبابة. وتزن الدبابة نحو 55 طنا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا