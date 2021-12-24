بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.. إنشاء أول مصنع للطائرات الحربية في روسيا

أنشأت شركة "كرونشتات" الروسية في ضواحي موسكو أول مصنع ينتج طائرات ومروحيات من دون طيار، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

المكتب الصحفي لشركة "كرونشتات

صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم شركة "كرونشتات" وقال إن عملية إنشاء المصنع استمرت من أبريل الماضي إلى ديسمبر الجاري واستغرقت 9 أشهر وأضاف أن المصنع الذي أنشأته الشركة هو أول مصنع للطائرات بني في روسيا منذ عام 1990.

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وحسب الناطق فإن مساحة المرافق الإنتاجية للمصنع بلغت 50 هكتارا وقد تم تجهيزها على أساس البنية الإنتاجية لمعمل "فيودوروف" في مدينة دوبنا بضواحي موسكو.

كما استثمرت الشركة في مشروع مصنع الدرونات 900 مليون روبل لينتج درونات "إينوخوديتس" و"أوريون" و"غروم" وغيرها من الطائرات المسيّرة الحديثة التي تزود بها الجيش الروسي.

المصدر: تاس