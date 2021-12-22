صحيفة أمريكية تعلق على مبارزة جوية وقعت بين درون "أوريون" الروسي ومروحية مسيّرة

قالت صحيفة The Drive الأمريكية إن روسيا نجحت في اختبار فريد لدورنها "أوريون" الضارب المعروف.

وقد أسقط هذا الدرون في أجواء ميدان تدريب بالقرم درونا آخر يبعد عنه 100 كيلومتر. وأظهر تلك الاختبارات، حسب الصحيفة، أن "أوريون" على استعداد دائم لتنفيذ أية عملية على الأرض كانت أو في الجو.

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أما مهاجمته الناجحة لدرون آخر فستجعله أكثر جاذبية لأصحاب الطلب الأجانب.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الروسي كشف مؤخرا عن صاروخ جديد يمكن أن يستخدمه درونا " فوربوست" و"ألتيوس" وكذلك مروحية "كا – 52 إم" المطوّرة. واختبرت كلها هذا السلاح بنجاح . أما المروحية فأطلقته 10 مرات.

ونقلت الصحيفة عن اللواء في الأركان العامة الروسية، ألكسندر نوفيكوف، قوله إن "أوريون" قادر على إسقاط درونات "بيرقدار" التركية وغيرها. وخلصت إلى أن كل ذلك يعد رسالة واضحة تبعث بها موسكو إلى خصومها وكذلك إلى شركائها الذين يريدون شراء طائرة مسيّرة روسية بمقدورها أن تنافس بنجاح درونات ضاربة أخرى في السوق العالمية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا