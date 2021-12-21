روسيا تنجح في اختبار صاروخ للدرونات

قامت روسيا بتصميم واختبار صاروخ جوي موجّه جديد وهو صاروخ "خا - بي بي إل آ" الذي تحمله المروحيات والدرونات.

ويعتبر الصاروخ المذكور نموذجا مطوّرا لأسرة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "كورنيت – دي".

وقد نجح الجيش الروسي في الاختبارات العديدة للصاروخ باستخدام مروحية "كا – 52 إم" المطوّرة، كما اختبرته كذلك درونات " أوريون" ، " فوربوست"، ألتيوس".

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وكشفت وزارة الدفاع مؤخرا فيديو أظهر تدمير مروحية مسيّرة بواسطة صاروخ "خا - بي بي إل آ" الذي أطلقه درون "أوريون".

يذكر أن مدى عمل الصاروخ بلغ 10 كيلومترات. وهو قادر على تدمير المدرعات الثقيلة والأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع 9 كيلومترات على حد سواء. ويمكن توجيه الصاروخ حراريا أو تلفزيونيا.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن صاروخ " كورنيت" الذي ينتجه مصنع في مدينة (تولا) الروسية قادر على خداع منظومة الحماية النشيطة في الدبابة وذلك بفضل إطلاق صاروخيْن ضمن شعاع ليزر واحد بتأخير زمني يقل عن زمن تشغيل أجهزة الحماية النشيطة في الدبابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا