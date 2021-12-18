لأول مرة.. طائرة "أوريون" المسيرة تظهر قدراتها في اشتباك جوي ضد طائرة أخرى

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها نظمت مبارزة بين طائرات بدون طيار في ميدان الرمي والتدريب الجوي بالقرم.

وخلال المبارزة تم ولأول مرة، استعراض قدرة طائرة "أوريون" بدون طيار، على تدمير طائرات بدون طيار أخرى في الجو.

وفي الفيديو، ظهرت "أوريون" وهي تنطلق محلقة في الجو، ثم تقوم بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات (هذه الصواريخ الحديثة قادرة على إصابة أهداف جوية منخفضة التحليق) باستهداف وتدمير درون جوي على شكل مروحية.

يشار إلى أن درونات "أوريون" تنتمي إلى فئة الطائرات بدون طيار الهجومية المتوسطة الارتفاع القادرة على التحليق لفترات طويلة. ويبلغ أقصى وزن لها عند الإقلاع 1150 كلغم، وسرعة تحليقها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. والحمولة القصوى لهذه الطائرة 200 كيلوغرام.

يمكن تسليح هذه الطائرة بدون طيار، بقنابل جوية من نوع KAB-20 و KAB-50 القابلة للتوجيه، وكذلك قنابل UPAB-50 الموجهة، وقنابل السقوط الحر FAB-50، وصواريخ جوية موجهة من طراز "خا-50".

المصدر: نوفوستي