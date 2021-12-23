العلماء يحددون طبقة عضلية جديدة تماما في الفك البشري!

اتضح أنه لا تزال هناك اكتشافات جديدة مثيرة يجب إجراؤها في مجال دُرس جيدا مثل علم التشريح البشري، حيث أكد باحثون وجود طبقة من العضلات في الفك البشري استعصت حتى الآن على العلماء.

وهذه العضلة الجديدة عبارة عن قسم ثالث أعمق من العضلة الماضغة. إنها عضلة الفك الأبرز: اضغط بيدك على مؤخرة فكك أثناء المضغ وستشعر أنها تتحرك.

ومن خلال تحليل أكثر من عشرين رأسا بشرية - بما في ذلك مشارك حي و12 رأسا محفوظة في الفورمالديهايد - تم التأكد من خلال دراسة جديدة أن عضلة الكتلة لديها بالفعل ثلاثة أقسام متميزة، وليس قسمين.

وتقول سزيلفيا ميزي، من قسم الطب الحيوي بجامعة بازل في سويسرا: "يمكن تمييز هذا الجزء العميق من العضلة الماضغة بوضوح عن الطبقتين الأخريين من حيث مسارها ووظيفتها".

واقترح اسم Musculus masseter pars الإكلينيكي، أو القسم التاجي من المدلك، لطبقة العضلات الجديدة من قبل الباحثين، لأنه يرتبط بالعملية العضلية (التاجية) للفك السفلي - عظم الفك السفلي.

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وتشير الطريقة التي يتم بها ترتيب ألياف العضلات في Musculus masseter pars coridea إلى أن القطعة التشريحية المكتشفة حديثا تلعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار الفك السفلي. إنه يجلس أعلى الفك وأقرب إليه من الطبقتين الأخريين، وهو أصغر حجما أيضا.

وبينما نوقش هذا القسم الثالث من حين لآخر كاحتمال من قبل، كان الفريق يبحث عنه على وجه التحديد، وتمكن من تحديده ككيان منفصل. وكانت الدراسات السابقة غير متسقة في ملاحظاتهم واستنتاجاتهم.

ويقول جينس كريستوف تورب، من المركز الجامعي لطب الأسنان بجامعة بازل: "في ضوء هذه الأوصاف المتناقضة، أردنا فحص بنية العضلة الماضغة مرة أخرى بشكل شامل".

واستخدمت مجموعة شاملة من التقنيات - بما في ذلك التشريح المفصل (للرؤوس التي تُركت لعلوم الطب) وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (للرؤوس التي لا تزال مرتبطة بشخص حي) لتحديد الموقع والوظيفة المحتملة لطبقة العضلات. وفي جميع الحالات التي تمت دراستها، يمكن تحديد الجزء التاجي من المدلك.

وفي حين أن الثدييات الأخرى تحتوي أيضا على أكثر من طبقتين لهذه المجموعة العضلية، فليس من الواضح ما إذا كانت أي منها مكافئة لـ Musculus masseter pars الإكليلي.

ويعني الاكتشاف أكثر من مجرد تحديث للسجلات التشريحية: بعد مزيد من الدراسة، يمكن أن يساعد تحديد هذه الطبقة العضلية في جميع أنواع الإجراءات الجراحية والعلاجات التي تشمل الفك السفلي.

ويقول تورب: "على الرغم من أنه يُفترض عموما أن الأبحاث التشريحية في المائة عام الماضية لم تترك أي جهد دون تغيير، فإن اكتشافنا يشبه إلى حد ما اكتشاف علماء الحيوان نوعا جديدا من الفقاريات".

ونُشر البحث في مجلة Annals of Anatomy.

المصدر: ساينس ألرت