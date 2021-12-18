الجيش الروسي يتسلم 40 دبابة "أرماتا" بحلول عام 2023

سيتسلم الجيش الروسي دبابات "أرماتا" للجيل الجديد على مراحل وفي المرحلة الأولى يخطط لتسليمه دفعة أولى تضم 40 دبابة .

أما الاختبارات الحكومية للدبابة فلا تزال مستمرة، وستنضم إليها العام المقبل بعد اختبار ذخائرها الحديثة. ويتوقع أن تنتهي كل الاختبارات لدبابة "تي – 14 ، أرماتا" بحلول عام 2022.

وفي عام 2023 ستتسلم وحدات الجيش الروسي دفعة أولى منها تضم 40 دبابة. وقال النائب الأول للجنة الصناعة العسكرية في الحكومة الروسية في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية ، أندريه يلتشانينوف، إن دبابة "أرماتا" هي خطوة إلى الأمام عبر عشرات السنين، وستحل دبابات "أرماتا" محل الدبابات الكلاسيكية تدريجيا بقدر انتهاء عمر خدمة الدبابات القديمة.

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يذكر أن دبابة "أرماتا هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ" الشبكات المركزية " حيث تلعب الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.

وسبق لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة لـ"ارماتا" أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لدبابة "أرماتا" وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع. ويمكن أن تلعب "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي – 90".

Sputnik Aleksey Malgavko

يذكر أن الميزة الرئيسية لدبابة "تي – 14" (أرماتا) تكمن في توزع أفراد طاقمها داخل كبسولة مدرعة معزولة عن الوقود والذخائر. أما برجها غير المأهول فيزوّد بمدفع أوتوماتيكي عيار 125 ملم ورشاش عيار 12.7 ملم وقاذف قنابل أوتوماتيكي عيار 57 ملم. ويمكن استبدال تلك الأسلحة بأسلحة أخرى وفقا لمهمة توكل إلى الدبابة.

جدير بالذكر أن دبابة "تي – 14" تزن 55 طنا، طولها 10.8 متر، عرضها 3.9 متر، ارتفاعها 3.3 متر. ويمكن أن تسير الدبابة على طريق معبدة بسرعة 80 كلم/ساعة إلى مسافة 500 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا