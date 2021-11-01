"تي – 95" آخر دبابة سوفيتية خارقة

قام المهندسون السوفيت قبل انتهاء الحرب الباردة بتصميم نموذج اختباري لدبابة "تي – 95" الخارقة التي يعتبرها الخبراء سابقة لـ"ارماتا" الروسية.

وقد أشار المحلل العسكري الأمريكي، تشارلي غاو، في مقال نشرته بوابة 19FortyFive الأمريكية الإلكترونية إن النموذج السوفيتي الخارق كان طموحا جدا، وتميز بالأسلحة القوية ومدى الرمي غير المسبوق والقدرة الهائلة على الثبات.

Sputnik Vladimir Pesnia

وكانت "تي – 95" سابقة لدبابة "تي – 14" (أرماتا) الروسية التي كشف عنها لأول مرة عام 2015. وتحققت قدرتها المرتفعة على الصمود بفضل وجود برج مدرع غير مأهول وتوزع طاقمها المتكون من 3 أفراد داخل كبسولة مأهولة مدرعة بشكل جيد.

واستخدمت "تي – 95" دروعا مركبة ونفاثة. أما منظومة "ريليكت" الواقية التي تستخدمها حاليا دبابة "ارماتا" كانت مخصصة أولا لدبابة "تي – 95".

إقرأ المزيد

وكان يفترض أن تزود "تي – 95" بمدفع عيار 152 ملم الذي بلغت سرعة انطلاق القذيفة منه ألفي متر في الثانية. وكان يمكن تحقيق الرماية منه بكل أنواع من الذخائر، بما فيها الصواريخ الموجهة التي تم تصميمها خصيصا للدبابة. وكان فيها مدفع آخر حل محل رشاش 12.7 ملم وهو مدفع عيار 30 ملم.

وتم تزويد الدبابة برادار، تم نصبه مباشرة تحت الماسورة وكان يمكن استخدامه في ظروف انعدام الرؤية.

وتبدو "تي – 95" للوهلة الأولى أقوى من "ارماتا"، لكن التكنولوجيات تقدمت منذ ذلك الحين إلى حد بعيد. لذلك فإن "تي – 14" تتفوق بالطبع على سابقتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا