الهند وروسيا بصدد تصميم صاروخ فرط صوتي

قد يتحول صاروخ "براموس" الهندي إلى صاروخ فرط صوتي يحلّق بسرعة تفوق 6 أو 8 أضعاف سرعة الصوت.

قد نجحت شركة "براموس" الهندية الروسية في اختبار صاروخها "براموس" المجنح الجوي الذي أطلقته مقاتلة "سو-30 إم كا إي" روسية الصنع، وذلك في ميدان "تشانديبور" الهندي للتجارب.

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وقال ناطق باسم الشركة إن صاروخ "براموس" جاهز تماما لإنتاجه الصناعي المتسلسل وأضاف أن الاختبارات قد أكدت كل مواصفاته التصميمية التي تجعل الصاروخ يحلّق بسرعة تفوق بمقدار 2.8 مرة سرعة الصوت وتدمر اهداف العدو على مسافة 300 كيلومتر.

وقال الناطق إن شركة "براموس" تدرس حاليا إمكانية تصميم صاروخ فرط صوتي قد تصل سرعته 7 ماخ (ما يعادل 8000 كيلومتر في الساعة). ويتوقع الناطق أن يظهر مثل هذا الصاروخ بحلول عام 2028.

المصدر: روسيسكايا غازيتا