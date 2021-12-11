 
مباشر

الهند وروسيا بصدد تصميم صاروخ فرط صوتي

العلوم والتكنولوجيا

الهند وروسيا بصدد تصميم صاروخ فرط صوتي
Wikimedia.org
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxhu

قد يتحول صاروخ "براموس" الهندي إلى صاروخ فرط صوتي يحلّق بسرعة تفوق 6 أو 8 أضعاف سرعة الصوت.

قد نجحت شركة "براموس" الهندية الروسية في اختبار صاروخها "براموس" المجنح الجوي الذي أطلقته مقاتلة "سو-30 إم كا إي" روسية الصنع، وذلك في ميدان "تشانديبور" الهندي للتجارب. 

إقرأ المزيد
الحكومة الروسية لا تستبعد بيع صواريخ
الحكومة الروسية لا تستبعد بيع صواريخ "إس - 500" للهند

وقال ناطق باسم الشركة إن صاروخ "براموس" جاهز تماما لإنتاجه الصناعي المتسلسل وأضاف أن الاختبارات قد أكدت كل مواصفاته التصميمية التي تجعل الصاروخ يحلّق بسرعة تفوق بمقدار 2.8 مرة سرعة الصوت وتدمر اهداف العدو على مسافة 300 كيلومتر.

وقال الناطق إن شركة "براموس" تدرس حاليا إمكانية تصميم صاروخ فرط صوتي قد تصل سرعته 7 ماخ (ما يعادل 8000 كيلومتر في الساعة). ويتوقع الناطق أن يظهر مثل هذا الصاروخ بحلول عام 2028.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا