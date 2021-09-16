الحكومة الروسية لا تستبعد بيع صواريخ "إس - 500" للهند

لم يستبعد نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف بيع منظومة "إس – 500" الروسية للدفاع الجوي والدرع الصاروخية إلى الهند.

جاء ذلك على لسانه على خلفية منتدى النفط والغاز الذي يعقد في مدينة تيومين بغرب سيبيريا حيث قال إن الهند قد تصبح أول بلد تصدر له منظومة "إس – 500" الروسية. وأضاف قائلا:" إننا نبيع أحيانا للهند ما لا نبيعه لبلدان أخرى وذلك بسبب عدم وجود مشاكل حدودية ولا سياسية بين بلدينا. لذلك نصدر إلى الهند نماذج أولى من الأسلحة القابلة للتصدير. وقد اشترت الهند لدينا منظومة "إس – 400".

إقرأ المزيد

وأعاد بوريسوف إلى الأذهان أن الهند قد طرحت شعار made in India (صنع في الهند) وقدمنا لها تراخيص بإنتاج دبابات "تي – 90" وطائرات " سو- 30 إم كا إي". ولدينا مؤسسة مشتركة متخصصة في إنتاج صواريخ "براموس" الموجهة. ويعني ذلك إننا لا نبيع الأسلحة فحسب بل ونقدم تكنولوجيات. وتجري الآن محادثات بشأن الإنتاج المشترك لمروحية " كا – 226 تي".

مع ذلك فإن نائب رئيس الوزراء الروسي قال إن الهنود لا يستطيعون الحصول على "إس – 500" ألا بعد اكتفاء وحدات الجيش الروسي بها. لكن الاختبارات الحكومية للمنظومة انتهت للتو حسب بوريسوف، ولم تبدأ بعد عملية توريدها إلى القوات المسلحة الروسية.

وأشار إلى أن مكونات الأسلحة التي تصدر إلى بلدان أخرى تختلف عنها عند تصديرها إلى خارج روسيا، مع العلم أن مواصفات الأسلحة المصدرة يجب ألا تفوق مواصفات النماذج التي تتسلمها وحدات الجيش الروسي. ولا يصدر أي سلاح استراتيجي إلى بلدان أخرى إلا بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن منظومة "إس – 500 بروميتاي" تنتمي إلى جيل جديد للدفاعات الجوية الصاروخية الروسية. وبمقدورها تنفيذ مهام تدمير الأهداف الباليستية والإيرودينامية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والعابرة للقارات والصواريخ المجنحة فرط الصوتية وحتى الأقمار الصناعية المحلقة في مدارات منخفضة للأرض وذلك على مسافة 600 كيلومتر وارتفاعات حتى 200 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا