الجيش الروسي يبدأ بنشر منظومة "إس 500" الدفاعية
Sputnik
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، عن الانتهاء من الاختبارات لأحدث منظومة الدفاع الجوي "إس-500"، وبدء تسليمها للجيش.
وقال بوريسوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "اكتملت للتو الاختبارات وبدأت عمليات التسليم للجيش الروسي".
وبدأت الاختبارات لمنظومة "إس-500" في عام 2020.
وكان نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروشكو، قد صرح في وقت سابق أن القوات المسلحة الروسية تخطط لاستلام المجمعات الأولى من منظومات الصواريخ المضادة، للطائرات بعيد المدى "إس-500" في عام 2021، وسيبدأ التسليم التسلسلي في عام 2025.
المصدر: نوفوستي
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