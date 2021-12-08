أمريكا تصنع مدمرة صاروخية جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Marine Link أن الولايات المتحدة بدأت بتصنيع مدمرة صاروخية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries في ولاية ميسيسيبي شهد مؤخرا احتفالية خاصة للبدء بتطوير سفينة صاروخية جديدة من نوع Arleigh Burke ستخصص لسلاح البحرية الأمريكي.

وخلال الاحتفالية قال مدير الشركة، كاري ويلكنسون: "نحن فخورون بما نقوم به من أجل بلدنا، ونسعى جاهدين للمساهمة في تطوير وتصنيع أحدث السفن العسكرية من فئة Arleigh Burke ".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفينة الجديدة ستكون بطول 155 مترا، وعرض 20 م، وستكون قادرة على الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4400 ميل في كل مهمة، وسيتكون طاقمها الأساسي من 300 شخص.

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وستتسلح هذه السفينة بمنصتي Mk.41 قادرتين على إطلاق صواريخ مضادة للأهداف الجوية وصواريخ مجنحة وصواريخ ASROC المضادة للأهداف البحرية، إضافة إلى مدافع من عيار 127 ملم، ومدافع M242 Bushmaster من عيار 25 ملم، و4 رشاشات من عيار 12,7 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا