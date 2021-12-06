شركة روسية تكشف عن أدق بندقية (المكتسحة) لاصطياد القناصين

اختبرت شركة Arms Lobaev الروسية الخاصة بالتعاون مع مشروع WarGonzo بندقية قنص جديدة ابتكرها أخصائيو الشركة.

وقال صاحب شركة Arms Lobaev إن البندقية التي أطلقت عليها تسمية " أوبوستوشيتيل" (المكتسحة) لا مثيل لها في العالم، وتم تصميمها لتستخدم طلقتين أوّلها بعيار 108×12.7 ملم وثانيهما بعيار الناتو 12.7 × 99 ملم. ويمكنها أن تنتقل من عيار إلى آخر عن طريق استبدال الماسورة.

وتم تزويد بندقية القنص بجهاز تخفيف الصدمة الذي يخفّف المردود إلى حد بعيد ويجعله ناعما، ما يعتبر صفة مميزة للسلاح ذي عيار كبير( 12.7 ملم).

لكن الميزة الرئيسة لبندقية القنص هي دقة الرماية حيث لا تزيد استطارة الرصاصة لكل 100 متر من تحليقها عن 15 ملم، ما يفوق ضعفا معايير دقة سلاح القنص.

من السابق لأوانه الحديث عن مدى إطلاق النيران من البندقية لأنها لا تزال قيد الاختبار. إلا أن مصمميها يقولون إن البندقية قد أظهرت نتائج جيدة على مدى 2000 متر. وبلغ وزن بندقية القنص مع الذخائر 14 – 14.5 كلغ. ما يجعل مواصفات بندقية "المكتسحة" سلاحا يمكن استخدامه لمكافحة القناصين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا