إيران تطور جيلا جديدا من الغواصات الحربية

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن إيران تعمل على تطوير جيل جديد من الغواصات الحربية لجيشها.

وتبعا للموقع "فإن قائد سلاح البحرية الإيراني، الأميرال شاهرام إيراني، كان قد أشار في مؤتمر صحفي مؤخرا إلى أن بلاده بدأت بوضع مخططات لتطوير جيل جديد من الغواصات من فئة Besta، وأن تصنيع هذه الغواصات سيبدأ في المستقبل القريب".

وبحسب الصحف الإيرانية فإن الغواصات الجديدة ستملك مقدار إزاحة للمياه يعادل 1300 طن، وهياكل بطول 60 مترا، كما ستجهز بمنصات لإطلاق الطوربيدات والصواريخ المجنحة والألغام البحرية.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن غواصات Besta التي ستعمل بالديزل والكهرباء ستكون قادرة على الغوص لعمق 300م، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية تحت الماء.

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ويملك سلاح البحرية الإيراني حاليا عدة فئات من الغواصات، منها غواصات حصل عليها من روسيا وكوريا الشمالية، وبحوزنه 20 غواصة صغيرة على الأقل من فئة "قدير"، فضلا عن غواصات "فاتح" التي يبلغ طول كل واحدة منها 48 مترا ولها القدرة على الغوص إلى عمق 200 م، والحركة بسرعة 14 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا