روسيا تكشف في القاهرة عن شبكة حديثة لمكافحة الدرونات

أصبحت منظومة "بانتسير" الروسية للصواريخ والمدافع المضادة للجو حلقة رئيسية في شبكة روسية حديثة خاصة بمكافحة الدرونات.

أعلن ذلك مدير عام شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية، سيرغي ميخايلوف على هامش معرض "إيدكس-2021" للصناعات الدفاعية الذي يقام حاليا في القاهرة. وأوضح أن الصناعة الروسية تُنتج في الوقت الراهن نوعيْن من منظومات مكافحة الدرونات، وهما منظومات التأثير الإلكتروني اللاسلكي ومنظومات إسقاط الدرونات.

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وقال إن معرض "إيدكس – 21" في القاهرة شهد الكشف عن شبكة موحدة تجمع بين المنظومتيْن حيث تلعب منظومة "بانتسير إس 1 إم" دورا محوريا.

مع ذلك فإن روسيا قد كشفت في المعرض مجموعة من الذخائر الحديثة تضم 30 نوعا حديثا من الذخائر. ومن أهمها الصاروخ المضاد للدبابات والذي يستخدمه قاذف القنابل وحيد الاستخدام "إر بي غي – 30" الذي يعد وسيلة وحيدة في العالم بمقدورها خرق كل أنواع أجهوة الحماية النشيطة المستخدمة في الدبابات في الوقت الراهن.

وكشفت روسيا في المعرض كذلك عن قنبلة فراغية من طراز " أوداب – 500 بي إم في" تتميز بقوة فائقة وبإمكانية استخدامها من قبل الطائرات والمروحيات على مختلف الارتفاعات وفي المناطق الجبلية.

وإضافة إلى ذلك فقد كشفت شركة "تيخنوديماكا" الروسية في المعرض منظومات روسية حديثة من المظلات، بما فيها منظومة Invisible للمظلات والتي يمكن أن تستخدم للقفز بمظلة من ارتفاعات تتراوح بين 900 و 8000 متر لمظلي بوزن 190 كيلوغراما من طائرة تحلق بسرعة 140 – 350 كلم/ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا