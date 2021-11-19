صحيفة أمريكية تعرض 5 طرق لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية

قام الخبراء الأمريكيون بتحليل مخاطر قد تتعرض لها حاملات الطائرات الأمريكية وتوصلوا إلى استنتاج يضع عقلانية استخدامها موضع الشك.

وقالت بوابة 19 FortyFive الأمريكية إن الغواصات المسيّرة تشكل خطورة جادة على حاملات الطائرات الأمريكية وإنها يمكن، خلافا للغواصات العادية، أن تنتظر لمدة طويلة من اقتراب حاملة الطائرات ولا تبدأ في مهاجمتها إلا بعد اكتشافها. وعند ذلك فإن الدرونات البحرية لا تواجه خوفا من الموت المحتمل، خلافا لأطقم الغواصات الكلاسيكية والنووية.

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أما الطائرات من دون طيار فتشكل كذلك خطورة على حاملات الطائرات، إذ إنها تمتلك مرونة مطلوبة لتخترق نظام الدفاع الجوي. ويمكنها استخدام أسلحتها من مسافات مختلفة، وقد تقترب من السفينة لتوجه إليها ضربة انتحارية.

هناك هجمات سيبرانية يمكن أن تهدد حاملة الطائرات لأن السفينة الأساسية والسفن المرافقة لها تعتمد أنظمة كمبيوترية معقدة وعند ذلك يمكن اكتشاف موقع حاملة الطائرات وإعماؤها ومنعها من تنفيذ مهمتها عن طريق تعطيل أنظمتها المحورية عن العمل وتحييد أجهزة حمايتها.

هناك تهديد آخر وهو صاروخ فرط الصوتي. وتستطيع الصواريخ فرط الصوتية الاقتراب السريع من حاملة الطائرات محلقة بمسار غير متوقع، ما يمنع وسائل الدفاع الجوي من إسقاطها، وإنها تجمع بين مخاطر الصواريخ الباليستية والمجنحة ويمكنها أن تُلحق أضرارا جسيمة بحاملة الطائرات بفضل طاقتها الحركية الهائلة.

وتحذر البوابة كذلك من خطورة قصف حاملات الطائرات من مدار الأرض بواسطة أقمار صناعية تستخدم ذخائر التنجستين (الولفرام).

المصدر: تاس