المظليون الروس يتسلمون مروحية حاملة لسيارة "باغي" عسكرية

يتم في الوقت الراهن تصميم نسخة خاصة بالمظليين من مروحية "مي – 8" الروسية تستطيع أن تنقل فصيلا من المظليين وسيارة "باغي" إلى منطقة يخوضون أفرادهم فيها عمليات حربية.

وذلك لتدعمهم بالنيران وتقوم بإجلاء جرحاهم، إذا قضى الأمر بذلك.

جاء ذلك في مقال نشره رئيس الكلية العسكرية للمظليين في مدينة ريازان الروسية، رسلان يفدوكيموف والأستاذ في أكاديمية الأركان العامة الروسية، ألكسندر فدوفين في مجلة "أرسينال اوتيتشيستفا" (ترسانة الوطن).

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وجاء في المقال إن المظليين استخدموا في مناورات "الغرب–2021" سيارات الباغي "سارمات" التي نقلتها مروحية "مي–8" داخل مقصورتها وخارجها (بواسطة حمالة خاصة).

يذكر أن رباعية الدفع الخفيفة (الباغي) تم تصميمها على أساس سيارة "لادا 4×4"، وقادرة على نقل 600 كلغ من الحمولة. وقد تزود برشاش وقاذف قنابل.

أما مروحية المظليين فقد توكل إليها، إلى جانب مهام النقل مهمة الدعم الناري للمظليين، باستخدام الصواريخ الموجهة فائقة الدقة.

ولهذا الغرض تم تحديث مروحية "مي–8"، وإطلاق نسخة "مي–8 آ إم تي شا–في أن" الخاصة بالمظليين والقوات الخاصة، وبمقدورها أن ترفع 4 أفراد من الأرض بواسطة رافعة وتحمل رشاشات ثقيلة ومدافع أوتوماتيكية و8 صواريخ مضادة للدبابات من طراز "أتاكا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا