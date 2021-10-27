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المظليون الروس والمصريون يحققون إنزالا جويا مشتركا من طائرة نقل روسية

العلوم والتكنولوجيا

المظليون الروس والمصريون يحققون إنزالا جويا مشتركا من طائرة نقل روسية
palm.newsru.com
صورة أرشيفية
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حقق المظليون الروس والمصريون الثلاثاء 26 أكتوبر إنزالا جويا مشتركا وقفزا جماعيا بالمظلات. وذلك قبل حلول المرحلة الختامية لتدريبات "حماة الصداقة – 2021" التي تجري في ضواحي القاهرة.

وقد تحقق الإنزال الجوي المشترك من طائرة النقل "إيل – 76 إم دي" التابعة للقوات الجو–الفضائية الروسية في منطقة تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة المصرية.

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يذكر أن تدريبات "حماة الصداقة – 2021" المصرية الروسية المشتركة بدأت منذ أسبوع في قاعدة جوية بالقرب من مدينة أنشاص المصرية. وحسب وزارة الدفاع الروسية يشارك في التدريبات من الجانب الروسي 100 مظلي يمثلون فوج القوزاق للمظليين في فرقة "نوفوروسيسك" الروسية للإنزال الجوي، فضلا عن 4 طائرات للنقل العسكري من طراز "إيل – 76 إم دي" و6 مدرعات للإنزال وسيارتين للإمداد والتموين.

أما الجانب المصري فيمثله 400 مظلي وطائرات "إس -130 هرقل" ومروحيات النقل العسكري "تشينوك" التابعة لسلاح الجو المصري.

وسبق للمظليين الروس والمصريين أن تدربوا على الإنزال الجوي المشترك من المروحيات والتنسيق القتالي عند خوض عمليات حربية ضد التشكيلات المسلحة غير الشرعية في الصحراء.

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جدير بالذكر أن تدريبات "حماة الصداقة – 2021"  الروسية المصرية المشتركة تجري للمرة الخامسة. وكان المظليون الروس والمصريون قد تدربوا في وقت سابق على خوض عمليات حربية  في المدن الروسية والمصرية. وشارك في التدريبات عام 2019  أفراد القوات الخاصة للجيش البيلاروسي.

المصدر: تاس

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